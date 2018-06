Handwerkskammer warnt vor Abschiebung von Auszubildenden

Angesichts der Debatte über die Zurückweisung und Abschiebung von Flüchtlingen hat die Handwerkskammer Ulm vor einem drohenden „wirtschaftspolitischen Schaden“ gewarnt. „Unsere Betriebe und damit die Kunden, Verbraucher und Bürger brauchen die Mitarbeit der geflüchteten Menschen in unseren Unternehmen“, betonte der Hauptgeschäftsführer der Ulmer Handwerkskammer, Tobias Mehlich, am Montag in einer Pressemitteilung.

Deshalb habe die Kammer Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) jetzt in einem Brief darum gebeten, sich für eine praxisnahe Umsetzung des Ausländerrechts zugunsten von Handwerksbetrieben einzusetzen.

Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. (Foto: Armin Buhl)

Mehlich verwies darauf, dass im baden-württembergischen Handwerk insgesamt 45 000 Fachkräfte fehlten und fast 10 000 Ausbildungsplätze nicht belegt seien. „Arbeits- und integrationswillige Flüchtlinge nehmen niemandem einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz weg“, sagte er. „Im Gegenteil: Sie helfen uns, beim Kunden unsere Arbeit machen zu können.“

Allein im Bereich der Handwerkskammer Ulm werden derzeit 255 Flüchtlinge ausgebildet, für Ende 2018 wird ein Anstieg auf 500 erwartet. Mehlich plädiert dafür, insbesondere Flüchtlingen, die in den Jahren 2014 bis 2016 nach Deutschland kamen und mittlerweile in einem Betrieb arbeiten sowie Sozialversicherungsbeiträge und Steuern zahlen oder einen Ausbildungsvertrag haben, einen Aufenthalt ohne Abschiebungsgefahr zu ermöglichen.

Infogram: Anerkennung von Flüchtlingen je Bundesland