Handwerkskammer setzt sich für das 365-Euro-Ticket für Azubis ein

Bus und Bahn statt Auto: Viele Menschen nutzen seit Beginn des Monats das 9-Euro-Ticket. Noch bis Ende August können auch Handwerkerinnen und Handwerker sowie Azubis den öffentlichen Personennahverkehr zum deutlich reduzierten Preis nutzen.

Die Handwerkskammer Ulm fordert nun, dass der Schwung für den ÖPNV in allen Regionen langfristig verstetigt werden muss, sonst bleibe das 9-Euro-Ticket ein Strohfeuer, heißt es in einer Pressemitteilung. Daher wünscht die die Handwerkskammer den weiteren Ausbau der Infrastruktur im ländlichen Raum. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm: „Das 9-Euro-Ticket ist ein guter Auftakt. Aber es ist auf die Interessen und die Lebenssituation der Stadtbevölkerung ausgelegt. Dort hilft es, weil es bereits die nötige Infrastruktur gibt. Die Menschen in ländlicheren Gebieten profitieren dagegen kaum. Was hilft der günstige Fahrschein, wenn kein Bus fährt?“

Sind Menschen mobil, kommen sie leichter zu ihrem Handwerks- und Ausbildungsbetrieb. Qualifizierte Fachkräfte werden auch in kleineren Städten und Gemeinden gebraucht, um Kundenaufträge vor Ort abzuarbeiten. Sie benötigen attraktive Angebote, um günstig zur Arbeit und Ausbildungsstelle zu kommen und ihren Beitrag zur Energie- und Klimawende leisten zu können. So werden ländliche Regionen bei der Versorgung nicht abgehängt.

Auch für Jugendliche, die darüber nachdenken eine Ausbildung zu beginnen, spielt die Anbindung von Betriebs- und Wohnort eine Rolle. Die Handwerkskammer Ulm hat sich deshalb auch für das flächendeckende, landesweite 365-Euro-Ticket für Azubis stark gemacht, das im September 2022 starten soll.