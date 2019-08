Handwerke ausprobieren

Schüler aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm und somit auch die der Grund- und Werkrealschule Aichstetten profitieren laut Pressemitteilung vom Förderprogramm „ProBeruf – Berufserprobung in überbetrieblichen Bildungsstätten“ des Landes Baden-Württemberg.

An den Bildungsakademien in Friedrichshafen und Ulm können Schüler über zwei Wochen verteilt sechs Handwerksberufe näher kennenlernen. Rund 500 Jugendliche kommen dazu auch im Schuljahr 2019/20 zur Handwerkskammer. „Die Möglichkeit, einmal für ein paar Tage in ein Handwerk reinschnuppern zu können, ist eine tolle Sache für die Schüler. Es gibt ihnen die Möglichkeit, eigene Talente zu entdecken und vielleicht wird der eine oder andere auf einen Ausbildungsberuf aufmerksam, den er sich noch gar nicht für sich vorstellen konnte“, sagt Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm.

Das Angebot der Berufsorientierung richtet sich an Schüler der Klassen acht und neun von Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen. Vorab werden die Interessen der Jugendlichen analysiert. Dann erhalten die Schüler in den Bildungsstätten praktische Einweisungen und Informationen über allgemeine und berufstypische Inhalte. „Durch die praktische Berufserprobung erkennen Jugendliche ihre individuellen Stärken und erhalten realistische Vorstellungen von unseren Ausbildungsberufen“, so Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.

Diese Schulen im Kammer Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm nehmen aus dem Landkreis Ravensburg folgende Schulen an der Berufsorientierung in überbetrieblichen Bildungsstätten teil: Hauptschule Bergatreute, GWRS Aichstetten, Bildungszentrum St. Konrad, Werkrealschule Waldburg-Vogt, GHS Niederwangen, Heinrich-Brügger-Schule Wangen und das Schulzentrum Amtzell.