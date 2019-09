Handfester Streit unter Frauen endet mit Verletzungen

Bei einem handfesten Streit in Ulm sind am Mittwoch zwei Frauen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, waren insgesamt drei Frauen kurz vor 16 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Streit geraten. Was genau passierte, ist unklar. Laut Polizei auch deshalb, weil die Frauen zu betrunken waren.

Eine 41-Jährige und eine 32-Jährige erlitten leichte Verletzungen, die womöglich von einer Glasflasche stammen. Die 41-Jährige musste sich ärztlich behandeln lassen.

Die Polizei ermittelt jetzt weiter um die Hintergründe der Streits festzustellen.