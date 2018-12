Hand in Hand mit den Stars

Einmal mit den Stars an der Hand in eine voll besetzte Arena einlaufen: Das ist der Traum vieler junger Tischtennisfans. Beim Final-Four um den deutschen Pokal am 5. Januar in der Ratiopharm-Arena könnte er wahr werden. Die Tischtennis Bundesliga sucht einen Verein, der für das Turnier zehn Einlaufkinder im Alter von bis zu zwölf Jahren stellt. Den Gewinnern winkt zudem gemeinsam mit einer Begleitperson freier Eintritt. Auch die Aufgaben der Ballkinder dürfen sie übernehmen. Bewerber sollten ihren Verein kurz vorstellen und begründen, warum seine Talente dabeisein sollten, wenn die Bundesliga-Stars in die Halle einlaufen und den Pokalsieger ausspielen. Die Bewerbungsfrist endet am 28. Dezember. Vereine melden sich per E-Mail an einlaufkids@ttbl.de