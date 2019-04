Hammermord am Angelsee: Angeklagter zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt

In einem der aufwendigsten Indizienprozessen der vergangenen Jahre ist jetzt am Landgericht in Ulm das Urteil gefallen: Der 47-jährige Angeklagte im Mordfall eines 19-Jährigen vor rund zwei Jahren an einem See bei Erbach (Alb-Donau-Kreis) ist am Mittwoch wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Angeklagte habe heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt, so der Richter in seiner Urteilsbegründung.

Das Gericht folgt damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Sie hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe in ihrem Plädoyer gefordert. Die von der Verteidigung geförderte Strafe lag bei rund viereinhalb Jahren.

Mehrere Hammerschläge auf den Hinterkopf

Das junge Opfer war laut Anklage im April 2017 für einen vermeintlichen Drogendeal an den Rösslesee bei Erbach gelockt worden und musste dort durch mehrere Hammerschläge auf den Hinterkopf sterben. Die in Malervlies und Folie verpackte Leiche wurde im See versenkt - und tauchte nach zirka zwei Monaten wieder auf, ein Angler entdeckte das verschnürte und mit einem Betonsturz versehene Paket.

In einem der aufwendigsten Ulmer Gerichtsverfahren der vergangenen Jahre wurde das Urteil gesprochen: lebenslang. (Foto: Andreas Berndt)

Der Verurteile war jedoch nicht alleine für die Tat verantwortlich, der ominöse "Don", ein Auftragskiller, hatte wohl seine Finger im Spiel.

