Halloween im Stadthaus: Horror in Musik, Filmen und was er im Kopf anstellt

Unter dem Motto „Uni goes Horror“ kommt das studium generale der Uni Ulm zu Halloween mit einem bunten Mix aus kurzweiligen Vorträgen zu verschiedenen Themen rund um den Horrorfilm ins Stadthaus. Abgerundet wird der Abend laut Ankündigung durch Musik und vieles, „was für eine Party notwendig ist!“ Vier Vortragende nähern sich dem Thema „Horror“ von verschiedenen Seiten.

Zunächst nimmt Musikwissenschaftler Frank Hentschel aus Köln die Musik in Horrorfilmen unter die Lupe, bevor die Frankfurter Filmwissenschaftlerin Nathalie Mispagel einen Blick auf die klassischen Filmmonster der Horrorfilme aus den 1920er- bis 1950er-Jahren wirft. Nach der Pause untersucht der Publizist, Filmemacher und Musiker Marcus Stiglegger aus Berlin, welche Rolle Horror bei der Identitätsbildung von heranwachsenden Menschen spielen kann. Den Abschluss im Vortragsreigen macht der Psychologe und Neurowissenschaftler Thorsten Fehr, Bremen, der die Wirkung von Horrorfilmen auf die menschliche Psyche untersucht. In einer Pause gibt es die Gelegenheit, sich über das Gehörte auszutauschen, an der Bar Getränke zu holen und sich von zwei Cosplayern in eine andere Welt entführen zu lassen.

Den zweiten Teil des Abends wird DJ Juri Gagarino aus Berlin gestalten. Hinter dem Namen verbirgt sich der vor Ort vor allem als Perkussionist und künstlerischer Leiter des Festivals mit neuer Musik im Stadthaus, „KlangHaus“, bekannte Jürgen Grözinger. Er wird zum Tanz auflegen – „passend zu Halloween, passend zum Abend“. Der Eintritt ist frei, das Halloween-Special geht von 19 bis 1 Uhr.