„Hänschen klein“ erklingt als Jazz-Version

Das Volle Jazz Quartett ist am Sonntag, 2. Oktober, um 17 Uhr in der Theaterei Herrlingen zu Gast. Mit dem Programm „ Sonne, Mond und Sterne“ bieten sie ein Jazzkonzert für die ganze Familie, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Volles Jazz Quartett steckt voller Dynamik und Vitalität. Mit feinnervig swingendem Modern Mainstream Jazz begeistern sie ihr Publikum. Neben einem Programm mit Weihnachtsliedern machte die Band mit Bearbeitungen von Kinder- und Abendliedern für Erwachsene und Kinder bundesweit auf sich aufmerksam. Aus der daraus veröffentlichten CD „Hänschen klein“ werden bei diesem Konzert einige Titel zu hören sein. Ein Konzert für die ganze Familie. Kinder zahlen 15 Euro, Erwachsene 22 Euro Eintritt. Familien (bis 5 Personen) zahlen 55 Euro. Das Konzert dauert 60 Minuten ohne Pause.