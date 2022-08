Gute Noten, offene Zukunft: Das ist der Stand bei den RKU

Die Frage nach der Zukunft der Rehabilitationskliniken (RKU) ist auch nach einer Betriebsversammlung weiter offen. Udo X. Kaisers, Chef des Ulmer Uniklinikums, hatte sich Ende Juli den Fragen der Belegschaft gestellt. Eine aktuelle Auswertung zeigt, wie hoch die Arbeit an den Universitäts- und Rehabilitationskliniken insgesamt einzuschätzen ist.

„Professor Kaisers hat die Optionen vorgestellt, die gerade geprüft werden. Es gab viele Fragen, aber es gibt noch keine konkreten Antworten“, berichtet Florian Berlinghof, Betriebsratsvorsitzender an den RKU. Kaisers ist Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Ulm, das seit 1. Januar 2021 alle Anteile der RKU hält. Zuvor waren das Uniklinikum und der Klinikkonzern Sana je zur Hälfte Eigentümer der Spezialklinik gewesen. Die RKU genießen unter anderem wegen ihrer Neurologie einen ausgezeichneten Ruf.

RKU und Uniklinik Ulm schneiden im Klinik-Ranking gut ab

Was nach wie vor im Raum steht: Dass die RKU zerschlagen werden. Das fürchten die Gewerkschaft Verdi und die Belegschaft. Dass dort Akutbehandlung und Reha in einem Haus laufen, ist außergewöhnlich und gilt als besonderer Vorzug des Hauses.

Das Uniklinikum prüft verschiedene Optionen, darunter auch einen Teil-Betriebsübergang. Dass eine „Zerschlagung“ drohe, weist eine Sprecherin zurück. Uniklinik-Chef Kaisers hat indes dem RKU-Betriebsrat zugesichert, ihn weiter über die Überlegungen zu informieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen alle Entscheidungen frühzeitig erfahren.

Wie erfolgreich die Arbeit am Uniklinikum und an den RKU ist, zeigt eine Rangliste des Magazins „Stern“. Dort landet des Uniklinikum auf Position 20 der 100 besten deutschen Kliniken, 2400 deutsche Krankenhäuser und stationäre Einrichtungen waren untersucht worden. In einer Pressemitteilung lobt Kaisers die Arbeit des Personals. Das Ergebnis belege die hochwertige Versorgung und gebe Patienten Orientierung.

Zu den 22 ausgezeichneten Fachbereichen zählen auch die Bereiche Parkinson, Alzheimer und Multiple Sklerose an der Neurologie der RKU und der Bereich Endoprothetik an der Klinik für Orthopädie der RKU.

Die weiteren Bereiche sind

Klinik für Dermatologie und Allergologie (Haut, Hautkrebs)

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Brustkrebs, Risikogeburten, Beckentumoren, gynäkologische Operationen)

Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (HNO)

Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie (Herzchirurgie, Gefäßchirurgie)

Klinik für Innere Medizin I (Darmkrebs)

Klinik für Innere Medizin II (Interventionelle Kardiologie)

Klinik für Innere Medizin III (Leukämie)

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Diabetes)

Klinik für Neurochirurgie (Hirntumoren)

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III (Depression)

Klinik für Urologie und Kinderurologie (Prostatakrebs)

Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Psychosomatik)

Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie (Strahlentherapie)

Klinik für Unfall-, Hand-, Plastische und Wiederherstellungschirurgie (Unfallchirurgie)