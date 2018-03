Gute Grundlage für die Play-offs

Die Basketballer der Scanplus Baskets Elchingen haben das Spitzenspiel beim bisherigen Tabellenzweiten Dragons Rhöndorf nach einer sehr couragierten und konzentrierten Leistung überraschend deutlich mit 92:69 (48:37) für sich entschieden. Die Elche sind durch den Erfolg nicht mehr vom ersten Tabellenplatz der ProB Süd zu verdrängen. Damit haben sie sich eine hervorragende Ausgangsposition für die im März beginnende Play-off-Runde erarbeitet. Dabei waren die Vorzeichen vor dem Spiel gar nicht so günstig für die Elchinger gestanden. Gregory Graves hatte sich bekanntermaßen im letzten Heimspiel gegen Iserlohn einen Nasenbeinbruch zugezogen. Dazu waren unter der Woche vier Spieler an Grippe erkrankt und vor allem Jere Vucica war dadurch immer noch stark gehandicapt. Das erste Viertel begann auf beiden Seiten äußerst nervös. Doch in einer frühen Auszeit schien Elchingens Cheftrainer und Sportlicher Leiter Dario Jerkic die richtigen Worte gefunden zu haben und sein Team legte ein offensives Feuerwerk hin. Starke 27 Punkte in den folgenden sechs Minuten drehten das Spiel zugunsten der Gäste aus Schwaben. Zur Halbzeit stand eine komfortable Führung von 48:37 auf dem Konto der Elche. Auch in der zweiten Halbzeit sollte sich an der Überlegenheit der Gäste nichts mehr ändern. Beste Elchinger Werfer waren Brian Butler (19 Punkte), Marin Petric (18) und Hayden Lescault (17).