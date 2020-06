Gut für den Münsterplatz: Motel-One kann kommen

Der Weg für den Umbau des Ex-Abt-Gebäudes am Ulmer Münsterplatz ist so gut wie frei. Wie Ulms Baubürgermeister Tim von Winning auf Anfrage sagt, sei die Erteilung der Baugenehmigung nur eine reine Formsache und werde wohl in zwei bis drei Wochen über die Bühne gehen.

„Das ist ein gutes Vorhaben“, sagt von Winning über die im Rathaus vorliegenden Pläne des Milliardärs Erwin Müller. Der Ulmer Unternehmer habe sich glücklicherweise die Vorschläge des Gestaltungsbeirats der Stadt Ulm zu Herzen genommen. Das Expertengremium habe empfohlen, den Dachbereich des Gebäudes komplett neu zu gestalten.

Es ist gut, wenn auf dem Münsterplatz nachts hinter Fenstern noch ein Licht brennt. Tim von Winning

Drei Spitzgiebel werden sich demnach künftig in den von solchen „Ulmer Dächern“ geprägten Münsterplatz einfügen. Müller hätte den Vorschlägen nicht folgen müssen, sagt von Winning. Die Einwände des unabhängigen Gestaltungsbeirats sind unverbindlicher Natur. Umso glücklicher ist der Baubürgermeister, dass der Chef der Drogeriemarktkette sich auf die Vorschläge einließ.

Soziale Kontrolle durch Hotel

Die deutsche Hotelkette Motel-One wird wie berichtet Ankermieter in dem Gebäude sein. Eine Entwicklung, die von Winning ebenso sehr begrüßt. Die Kombination aus Geschäften und Gastronomie im Erdgeschoss plus einem Hotel sei sehr passend.

„Es ist gut, wenn auf dem Münsterplatz nachts hinter Fenstern noch ein Licht brennt“, sagt von Winning über die soziale Kontrolle, die ein Hotel in der Innenstadt durch ein ganztägiges Kommen und Gehen automatisch ausübe.

Müller hatte ursprünglich einen Neubau für eine Art Einkaufszentrum inklusive Tiefgarage bevorzugt. Aber nicht zuletzt die problematische Zufahrt über die enge Rebengasse machte diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Dennoch schätzt von Winning, dass Müller locker einen zweistelligen Millionenbetrag in die Kernsanierung des Nachkriegsgebäudes steckt. „Wir freuen uns, dass es an dieser Stelle weiter geht“, sagt der Baubürgermeister. Das galt nämlich lange Zeit als alles andere als selbstverständlich.

Stadthaus ein „Elefantenklo“

Der Firmenpatriarch setzte in den vergangenen Monaten anscheinend weniger auf Dialog, sondern eher auf Druck in Richtung Stadtverwaltung. „Wenn sie mich ärgern, dann lass ich alles so stehen“, so ließ sich der 87-Jährige zitieren. Keinen Hehl machte Müller auch aus seiner Ablehnung der Architektur des gegenüberliegenden Stadthauses.

Das Gebäude des Stararchitekten Richard Meier bezeichnete er als „Elefantenklo“. Trotz ganz offensichtlichen klimatischen Spannungen zwischen Müller und der Stadtverwaltung zieht in den unschönen Leerstand an einer der prominentesten Ecken der Stadt doch wieder Leben ein.

Mehr entdecken: Hecken und Gestrüpp brennen

Nicht zuletzt, weil der Ulmer Innenstadt durch Sanierung statt Neubau Fahrten von hunderten an Lastwagen erspart werden, begrüßt der Baubürgermeister die Pläne. Ohne Belastungen könnte aber auch ein Umbau dieser Größenordnung nicht erfolgen: Auf dem Münsterplatz, der Platzgasse und auch in der Rebengasse müssten wohl Flächen für die Baustelleneinrichtung reserviert werden. Dies habe nicht nur Folgen für die Anlieger, sondern etwa auch für den Wochenmarkt. Ein genauer Bauablaufplan müsse dazu in nächster Zeit Details liefern.

Ganze Stadt wird aufgewertet

Dass nach dem derzeit im Bau befindlichen „Me and All“-Hotel bei den Sedelhöfen nun noch ein weiterer Beherbergungsbetrieb mit 120 Zimmern entsteht, sieht von Winning nicht als problematisch an. „Dass ein Hotel an dieser Stelle funktioniert, das ist eindeutig.“ Eine Hotelkette von der Strahlkraft eines Motel-One werde zudem die Attraktivität der gesamten Stadt steigern. Motel-One sorge für ein Mehr an Qualität zu halbwegs bezahlbaren Preisen. Bestehende Hotels seien zunehmend gezwungen, diesen Qualitätswettbewerb anzunehmen.