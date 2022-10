Grundimmunisierung der Bevölkerung hat laut Stiko-Chef Mertens eingesetzt

Beim vierten Gesundheitsforum der Gesundheitsregion plus Landkreis Neu-Ulm hat Professor Thomas Mertens über die aktuellen Corona-Aussichten gesprochen. Er ist Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko) beim Robert-Koch-Institut.

„Corona wird uns erhalten bleiben - ganz sicher über die Generation unserer Urenkel hinaus“, prophezeite Mertens. Was sich negativ anhört, sei jedoch nicht so gravierend, denn es habe bereits ein Normalisierungsprozess eingesetzt. Die überwiegende Mehrzahl der Menschen in Deutschland sei inzwischen immunisiert, da sie schon einmal eine Corona-Erkrankung durchgemacht habe und oder geimpft sei, so Mertens. „Mittlerweile hat sich in der Bevölkerung eine Grundimmunisierung eingestellt, weil viele Menschen schon einen Antigen-Kontakt gehabt haben“, sagte Mertens, von 1998 bis 2018 Ärztlicher Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Ulm.

Wer von einer Corona-Erkrankung genesen ist, dem empfiehlt Mertens zur Sicherheit zusätzlich ein Dreifach-, bei Risikopatienten auch eine Vierfach- oder in Ausnahmefällen Fünffach-Impfung. Zu den Risikopatienten zählt er ältere Menschen und Patienten, deren Immunsystem geschwächt oder nur eingeschränkt funktionstüchtig ist. Wer zu dieser Gruppe gehört, sollte eine FFP2-Maske in geschlossenen Räumen tragen, so seine Empfehlung.

Was Mertens für den Winter erwartet

Für den bevorstehenden Winter erwartet der Stiko-Vorsitzende, dass die Menschen einer Mischung verschiedener Virusvarianten ausgesetzt sein werden. „Es wird mehrere Varianten geben, die versuchen, die Immunität zu unterlaufen.“ Mertens schätzt, dass der Gipfel der Infektionswelle im Dezember erreicht sein werde.

Professor Mertens (rechts) war beim Gesundheitsforum der Gesundheitsregion plus Landkreis Neu-Ulm dabei. (Foto: Landratsamt)

Ansatzlose Massentests, zum Beispiel von Schulklassen oder Kita-Gruppen, hält der Experte nicht mehr für angebracht, das sei „nicht mehr hilfreich“.

Mertens räumte zudem mit dem weit verbreiteten Irrtum auf, dass Impfen dauerhaft gegen eine Corona-Infektion schütze. Dies sei nicht der Fall, man könne sich mehrmals mit dem Virus infizieren, der Impfschutz und die Immunität des/der Genesenen verhindere allerdings einen lebensgefährlichen oder tödlichen Krankheitsverlauf. Auch nach Corona könne es die Menschheit mit weiteren Pandemien zu tun bekommen. Die Wahrscheinlichkeit dafür habe zugenommen. Als Gründe nannte Mertens: das Bevölkerungswachstum, die Massentierhaltung, die Globalisierung, die internationale Mobilität und den Klimawandel.