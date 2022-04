Grünen-Parteichef beantwortet Fragen zum Ukraine-Krieg: So können Sie dabei sein

Regieren in Krisenzeiten: Omid Nouripour, Co-Bundesvorsitzender der Grünen, ist am Mittwoch, 6. April, digital zu Gast bei Marcel Emmerich, dem grünen Bundestagsabgeordneten für Ulm und den Alb-Donau-Kreis.

So können Sie Fragen stellen

Marcel Emmerich wird sich ab 20.30 Uhr mit Omid Nouripour vor allem über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine austauschen. Sie beantworten in auch Fragen der Teilnehmer des Meetings, das via Zoom stattfinden und auf Facebook gestreamt wird. Die Veranstaltung ist öffentlich, die Teilnehmerzahl begrenzt, um Anmeldung an marcel.emmerich.wk@bundestag.de wird gebeten.

Nouripour ist Außenexperte, war lange sicherheits- und außenpolitischer Sprecher der Grünen, und seit Februar gemeinsam mit Ricarda Lang Vorsitzender der Partei. Und er ist leidenschaftlicher Fußballfan, was sich schon in der Überschrift seiner Website erkennen lässt. Sie lautet: „Frieden und Eintracht international“.

Was für die Flüchtenden getan wird

Was sagt der Politiker über die Situation in der Ukraine, Handlungsmöglichkeiten Deutschlands und der EU, über Sanktionen oder den Ausschluss russischer Teams von Sport-Events – und wie prägt der Krieg seine Arbeit als Co-Bundesvorsitzender, als Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und Abgeordneter?

Marcel Emmerich, der Obmann seiner Partei im Innenausschuss ist, wird ebenfalls aus seiner Arbeit in den ersten 119 Tagen der Ampelkoalition berichten und beleuchten, was beispielsweise für Geflüchtete aus der Ukraine getan wird.