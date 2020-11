Grüne wollen Obdachlose in Hotels unterbringen

Die Fraktion der Grünen im Ulmer Gemeinderat beantragt in einem Schreiben an OB Gunter Czisch, zu prüfen, ob Wohnungslose in Ulmer Hotels untergebracht werden können.

Denn Wohnungslosen sei es in Corona-Zeiten unmöglich, den gängigen Hygienemaßnahmen nachzukommen. Im Alltag auf der Straße, ebenso im Übernachtungsheim – zumindest beim jetzigen Ausbaustand des Ulmer Übernachtungsheims – seien sie einer ständigen Ansteckungsgefahr ausgesetzt.

Andere Städte würden es vormachen

In einigen Städten würden Obdachlose in Hotels untergebracht, da diese momentan ohnehin nicht ausgelastet seien, schreibt die Fraktion in ihrem Antrag.

Die Grünen beantragen, spätestens zum 1. Dezember ein Programm zur Unterbringung Wohnungsloser in Hotelzimmern und in Pensionen in Angriff zu nehmen und mit den Betreibern über die Konditionen dafür zu verhandeln.