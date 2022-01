Geldspritze für die Leukämie- und Hirntumorforschung

Über eine laut Mitteilung vom Mittwoch „großzügige Spende kurz vor Weihnachten“ haben sich die Ulmer Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm (UKU) gefreut. Jeweils 20 000 Euro gehen an die Leukämie- und Hirntumorforschung sowie den Klinikschulverein der Hans-Lebrecht-Schule am UKU. Gespendet wurde der der Betrag von der Ulmer BS software development GmbH & Co. KG.

„Wir freuen uns sehr über die Spende und möchten uns dafür recht herzlich bedanken. Sie ist eine große Wertschätzung für unsere Arbeit und unsere Patientinnen und Patienten beider Kliniken werden von dieser Unterstützung direkt und langfristig profitieren“, sagen Professor Dr. Jörg Fegert, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie, und Professor Dr. Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin.

Jürgen Bucher, Geschäftsführer von BS software development: „Unserem Unternehmen liegt es schon seit Jahren sehr am Herzen, regelmäßig gemeinnützige Organisationen und Projekte zu unterstützen. Aktuell sehen wir aus nächster Nähe, was Medizinerinnen und Mediziner tagtäglich leisten und wofür sie sich einsetzen. Dies möchten wir mit unserer Spende würdigen und unterstützen.“

Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin wird den Betrag von 20 000 Euro zu gleichen Teilen für die Leukämie- und Hirntumorforschung einsetzen. Unter allen pädiatrischen Krebserkrankungen ist die akute lymphatische Leukämie (ALL) die häufigste bösartige Erkrankung im Kindes- und Jugendalter. Obwohl die Heilungschancen mittlerweile sehr hoch sind, versagt die Therapie bei etwa 20 Prozent der jungen Patienten und die Erkrankung tritt mit einer deutlich schlechteren Prognose wieder auf.

„Mit Hilfe unserer Forschung möchten wir die Biologie der Leukämie besser verstehen und molekulare Mechanismen der Krankheitsentstehung, -entwicklung und -ausprägung analysieren und charakterisieren. Basierend auf unseren Erkenntnissen können wir dann neue Therapieansätze entwickeln“, erklärt Klaus-Michael Debatin.

Der zweite Teil der Spende an die Kinderklinik geht an die Hirntumorforschung, im Speziellen an die Erforschung des sogenannten Glioblastoms. Die erfolgreiche Therapie eines solchen Tumors verlängert die Lebenserwartung bislang nur auf etwa 15 Monate. Die Forscher an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin versuchen, besser zu verstehen, wie die einzigartigen Merkmale des Glioblastoms gezielt angegriffen werden können und wie neue Behandlungsansätze für die Implementierung in der Glioblastom-Behandlung angepasst werden können.

Neben der Kinderklinik wird auch der KlinikSchulVerein Ulm der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie 20 000 Euro von der Bucher Gruppe erhalten. Der Verein unterstützt Kinder und Jugendliche, die während ihrer Behandlung am UKU die Hans-Lebrecht-Schule, das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum für Schüler in längerer Krankenhausbehandlung, besuchen. Diese Unterstützung geht über die Pflichtversorgung hinaus und kann unkompliziert in Anspruch genommen werden.

„Schon seit Beginn der Pandemie zeigen sich die sozialen Probleme, die zum Teil auch erst durch die Pandemie verursacht wurden, immer stärker. Unser Verein bietet den Kindern und Jugendlichen vielseitige und niederschwellige Unterstützung: beispielsweise direkt mit Lernmaterialien, teilweise aber auch, indem die Kosten für neue Kleidung, einen Haarschnitt oder die Zugtickets für den Besuch der Eltern übernommen werden“, erklärt Jörg Fegert.

Im zweiten Aktionsbereich unterstützt der Schulverein Kunstprojekte, die lokale Künstler gemeinsam mit den jungen Patienten durchführen. Die Gelder des Vereins werden hier für Material und Honorarkosten eingesetzt. „Die Kunstprojekte sind für unsere Schülerinnen und Schüler immer besondere Erlebnisse mit tollen Erinnerungen und dienen auch dem Erwerb wichtiger Skills. Daher freuen wir uns, dass wir die Spende auch für diesen Zweck einsetzen können“, betont Dorothee Blaumer-Hänle, Schulleiterin der Hans-Lebrecht-Schule.