Großes Tesla-Center in Neu-Ulm eröffnet

Eine Seltenheit auf Deutschlands Straßen sind Fahrzeuge von Tesla inzwischen nicht mehr. Die Elektroautos des von Elon Musk gegründetem Unternehmens haben sich hierzulande etabliert. Verkaufsstellen von Tesla gab es jedoch in der Region noch keine, potenzielle Kunden mussten bis nach Stuttgart oder München fahren oder sich mit dem Pop-Up-Store in Neu-Ulm begnügen.

Das Tesla-Center an der B10 im Neu-Ulmer Stadtteil Schwaighofen. (Foto: Ehrenfeld)

Jetzt hat das Unternehmen auf einem 3600 Quadratmeter großen Gelände im Industriegebiet an der B10 einen größeren Standort im Neu-Ulmer Stadtteils Schwaighofen eröffnet. Dort werden Betreuung, Beratung, Reparatur und Kaufabwicklungen angeboten.

Wirklich viele Modelle zu bestaunen gibt es dort nicht, wenige Fahrzeuge stehen vor dem Gebäude in der Von-Liebig-Straße. Die Beratung wird, Tesla-typisch, hier eher am Computer stattfinden. Übers Internet kann sich der Kunde sein Wunsch-Auto zusammenstellen, die Mitarbeiter vor Ort betreuen den Prozess.

Es gibt neben einem großen Showroom eine große Halle, in welcher Fahrzeuge für die Übergabe an den Kunden fertiggemacht werden. Rund 70 Fahrzeuge des Models Y stehen dort aktuell. Tesla-Kunden können ihr Fahrzeug dann auch an dem Standort reparieren lassen. Die meisten Reparaturen können laut Tesla jedoch mobil per Fernwartung gelöst werden. Das Team rückt dann direkt zum Fahrzeug aus, das vom Autohalter einfach per Handy entsperrt wird.

Laut Tesla stellt die Eröffnung in Neu-Ulm auch eine Premiere dar. Zwar gibt es in Deutschland bereits 21 Standorte dieser Art und 39 Niederlassungen insgesamt, das in Neu-Ulm sei jedoch das erste, das als Neubau entstanden ist.