Großer Erfolg der Domspatzen in Steinhausen

Bei den „Sommerlichen Ulmer Musiktage“ in der barocken Wallfahrtskirche Peter und Paul in Steinhausen sind vor Kurzem zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre die Regensburger Domspatzen mit dem Chor von Kathrin Giehl zu Gast gewesen. Das schreiben die Veranstalter in einem Nachbericht.

Der kühle Kirchenraum füllte sich, obwohl dieses Sonderkonzert vom Leiter der Musiktage, Christoph Denoix, recht kurzfristig vermittelt worden war. Standing Ovations für eine bei den außen herrschenden Temperaturen hochklassige Leistung der zehn- bis 20-jährigen jungen Leute, die sich in täglichen Proben in Regensburg vom Team ihrer Chorleiterin und Stimmbildnerin Kathrin Giehl schulen lassen. Die beiden Männerstimmen Andreas Haberl und Luka Juric begleiteten gekonnt am Cello beziehungsweise am Piano.

Das mit „Halleluja! Alles, was atmet, lobe den Herrn!“ überschriebene einstündige Programm mit geistlicher Chormusik aus mehreren Jahrhunderten standen die 50 jungen Sänger durch, mit Wasserflaschen, zumal beim Singen ein erhöhter Flüssigkeitsbedarf entsteht. Eine Entdeckung waren die Motetten des deutsch-jüdischen Komponisten Louis Lewandowski aus der romantischen Epoche. Aber auch Großmeister wie Orlando die Lasso oder Anton Bruckner waren zu hören.

Mit lupenreiner Intonation, rhythmischer Präzision und ausgewogenem strahlendem Chorklang faszinierte der weltberühmte Chor. Giehl verstand es, eine gute Balance zwischen Lockerheit in der Stimmgebung und zupackender Verve herzustellen. Auf diese Weise sprach die Musik direkt zum Herzen, wie es in der Anmoderation mit Zitaten großer Geister angekündigt wurde. Zudem wurde „by heart“, zu Deutsch „mit dem Herzen“, also auswendig gesungen, was die Unmittelbarkeit der Darstellung mit erklärt.