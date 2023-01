Großer Ansturm auf Ulmer Vesperkirche erwartet

Die Ulmer Vesperkirche setzt auch in diesem Jahr wieder ein Zeichen gegen Armut und Isolation. Nach zwei coronabedingten Ausnahmejahren mit Vespertüten zum Mitnehmen, findet die Aktion in diesem Jahr wieder in Präsenz statt. Ab Donnerstag können Bedürftige vier Wochen lang im besonderen Ambiente der Pauluskirche Platz nehmen und gemeinsam eine Mahlzeit einnehmen.

„Die Planungen laufen auf Hochtouren“, sagt Peter Heiter, Pfarrer der Pauluskirche. Als Organisator der 28. Ulmer Vesperkirche möchte er gemeinsam mit zahlreichen Ehrenamtlichen zeigen, dass auch Nächstenliebe durch den Magen gehen kann. Dabei stellt sich Heiter nach zwei Jahren unter erschwerten Bedingungen auf einen großen Ansturm ein. „Es zeichnet sich deutlich ab, dass es in diesem Jahr einen stark erhöhten Bedarf an der Vesperkirche geben wird“ sagte er der „Schwäbischen Zeitung“. „Bei den Tafelläden hat sich die Zahl der Menschen mit einem Ausweis bereits verdoppelt. Also müssen wir uns auch bei der Vesperkirche auf großen Ansturm einstellen.“

Ich nehme wahr, dass ganz viele Menschen gerade eine Perspektive verloren haben. Für sie ist die Zukunft mit Ängsten und Fragezeichen verbunden. Peter Heiter

Für die hohe Nachfrage gebe es mehrere Gründe. „Das Leben ist teurer geworden und auch bedrohter. Die Ressourcen sind begrenzt und nicht mehr so selbstverständlich verfügbar“, erläutert Heiter. Corona, Krieg, Energiekrise – die Veränderungen und Krisen machen vielen Menschen das Leben schwer. Bedürftigkeit und Einsamkeit haben zugenommen.

Pfarrer Peter Heiter ist seit 2019 für die Vesperkirche verantwortlich. In den vergangenen beiden Jahren konnte die Aktion jedoch nicht wie gewohnt stattfinden. (Foto: Alexander Kaya)

„Die gesellschaftliche Mittelschicht ist an den Rand gerückt. Ich nehme wahr, dass ganz viele Menschen gerade eine Perspektive verloren haben. Für sie ist die Zukunft mit Ängsten und Fragezeichen verbunden“, weist Peter Heiter auf die zunehmende psychische Belastung zahlreicher Menschen hin, deren Alltag „jahrelang von der Isolation geprägt“ war.

Umso wichtiger seit die Aktion der Vesperkirche, um bedürftigen Menschen in würdiger Atmosphäre zu zeigen, dass sie nach wie vor ein Teil der Gesellschaft seien. Der Pfarrer rechnet auch mit vielen Geflüchteten aus der Ukraine, die das Angebot der Vesperkirche in Anspruch nehmen werden. „Auch ihnen möchten wir in der kalten Jahreszeit die Türen öffnen.“

Täglich 50 Ehrenamtliche im Einsatz

Um der steigenden Nachfrage in diesem Jahr gerecht zu werden, sollen ab Donnerstag täglich rund 50 ehrenamtliche Helfer in der Pauluskirche zum Einsatz komme. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren zählte ein Tagesteam bei der Ulmer Vesperkirche rund 30 Personen. Insgesamt werden etwa 300 Frauen und Männer aus der gesamten Region zu einem reibungslosen Ablauf beitragen. „Wir sind sehr glücklich, dass sich so viele Ehrenamtlichen gemeldet haben“, freut sich Peter Heiter, der selbst in diesem Jahr seine fünfe Vesperkirche als Pfarrer erlebt. „Mancher nimmt sich für den Zeitraum der Vesperkirche extra Urlaub oder ist von seinem Betrieb freigestellt worden. Das ist natürlich super.“

Etwa ein Drittel der Ehrenamtlichen, so schätzt Peter Heiter, gehört schon seit vielen Jahren zum Team dazu. Hinzukommen werden in diesem Jahr rund 200 Helfer, die noch kaum bis gar keine Erfahrung in der Vesperkirche haben. „Dazu zählen Menschen im frühen Seniorenalter, aber auch sehr viele jüngere, unerfahrene Helfer“, so Heiter.

Insgesamt bietet die Pauluskirche in diesem Jahr Platz für 300 Menschen. Die Kapazitätsgrenze lag in den Vorjahren bei 650 Mahlzeiten pro Tag. „Wir gehen davon aus, dass wir diese Grenze in diesem Jahr an mehreren Tagen überschreiten werden“, glaubt der Pfarrer. „Aber das bekommen wir hin.“ Mit leeren Händen, das verspricht der Pfarrer, wird niemand nach Hause gehen müssen. „Wir finden für jeden Menschen einen Platz.“ Im Notfall sollen Menschen, die bereits aufgegessen haben, höflich darum gebeten werden, ihre Plätze für weitere Bedürftige zu räumen. Und wer nicht in der Kirche bleiben will, bekomme eine Vespertüte mit auf den Weg.

Neu in diesem Jahr ist der Bedienservice. „Niemand muss sich mehr anstellen und sich dann erst einen Platz suchen. Das Essen wird den Menschen direkt an den Tisch gebracht“, erklärt Peter Heiter. Damit möchte sein Team die ständige Bewegung im Raum und somit auch das Ansteckungsrisiko reduzieren. Eine weitere Neuerung ist der Zulieferer: Die Mahlzeiten werden 2023 nicht mehr vom nahen Anna-Stift, sondern von der Ulmer Cateringfirma „Gastromenü“ geliefert. „Das Unternehmen setzt auf regionale Produkte und auf ein Nachhaltigkeitskonzept, was gut zu unserem Angebot passt“, so Heiter. Zudem profitiere man von der Flexibilität der Großküche. Als Grundbeitrag für ein Essen mit Getränken, Kaffee, Kuchen und Nachtisch nimmt die Vesperkirche in diesem Jahr 1,50 Euro. „Wer es sich leisten kann, gibt mehr“ so Heiter. Die Vespertüte zum Mitnehmen gibt es bereits für 50 Cent.

Höhere Ausgaben wegen gestiegener Kosten

Zum Angebot der Vesperkirche gehört auch eine Seelsorge, durchgeführt von Ulmer Geistlichen. „Die Seelsorger werden in der Pauluskirche an ihrem lila Schal erkennbar sein“, erklärt Peter Heiter, der an manchen Tagen selbst in dieser Funktion im Einsatz sein wird. „Dieses Angebot ist uns im Angesicht der Krisen in diesem Jahr besonders wichtig.“

Für die Finanzierung der 28. Ulmer Vesperkirche kalkuliert Pfarrer Peter Heiter mit 150.000 Euro, allein für den vierwöchigen Aktionszeitraum. Bisher lag das Budget dafür bei etwa 120.000 Euro. „Durch die gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Energie rechnen wir in diesem Jahr mit deutlich erhöhten Ausgaben, die wir mit Spenden finanzieren müssen“, sagt er. Hinzu kommen dann noch weitere Kosten wie zum Beispiel für die Organisation, die Infrastruktur und das diakonische Beratungsangebot. „Diese werden jedoch zum Glück von der Landeskirche und der Gesamtkirchengemeinde Ulm getragen“, so Heiter.

Die Aktion der Ulmer Vesperkirche richtet sich vorrangig an arme und einsame Menschen. Nach Angaben von Peter Heiter seien aber auch „gut betuchte und neugierige Passanten“ willkommen, „die sich auf eine Gemeinschaft mit Menschen einlassen wollen, die ganz andere Lebenserfahrungen gemacht haben“. Der Pfarrer findet: „Dass sich Menschen aus vielen Bereichen unserer Gesellschaft in der Pauluskirche treffen, macht den besonderen Charme der Vesperkirche aus.

Die 28. Ulmer Vesperkirche öffnet ihre Pforten in der Pauluskirche für Bedürftige vom 19. Januar bis zum 15. Februar täglich zwischen 11.30 und 15 Uhr, Mittagessen gibt es von 12 bis 14 Uhr. Eingeläutet wird die Aktion bereits an diesem Mittwoch (18 Uhr) mit einem Auftaktgottesdienst.