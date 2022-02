Großeinsatz der Polizei in der Ulmer Innenstadt

In der Ulmer Innenstadt gibt es aktuell einen Großeinsatz der Polizei am Schubart-Gymnasium. Noch ist unklar, was oder wer genau der Grund für den Einsatz ist. Dutzende Polizeibeamte sind vor Ort.

Gegen 11.30 Uhr fuhren mehrere Streifenwagen mit Blaulicht in Richtung der Schule. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm betont auf Nachfrage: „Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.“

Laut des Sprechers habe eine Person eine Drohung ausgesprochen. Konkreter werden wollte die Polizei dabei nicht. Noch seien die Beamten vor Ort.

