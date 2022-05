Große Worte auf der großen Bühne: Poetry Slam in der Roxy-Werkhalle

Eine neue Ausgabe des größten regelmäßigen Poetry Slams in Süddeutschland startet am 4. Juni in der Roxy-Werkhalle in Ulm. Wie immer entscheidet das Publikum an diesem Abend, wessen Texte den meisten Eindruck machen und wer Siegerin oder Sieger wird. Moderator ist Ko Bylanzky. Mit dabei sind diesmal Slammerinnen und Slammer aus Deutschland und Österreich. Tamara Stocker aus Innsbruck amtierende Österreich-Meisterin im Poetry Slam, ebenfalls in Ulm am Start sind in Skog Ogvann ein zweifacher thüringischer Landesmeister und in Marsha Richarz eine Halbfinalistin der deutschen Meisterschaften. Außerdem angemeldet haben sich zum jetzigen Stand Malte Küppers (Duisburg), Andrea María Fahrenkampf (Saarbrücken), Thomas Schmidt (Schwabach) und Mate Tabula (Germering). Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 12 Euro und an der Abendkasse 15 Euro (ermäßigt 12 Euro).