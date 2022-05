Große Worte auf der großen Bühne

Eine neue Ausgabe des größten regelmäßigen Poetry Slams in Süddeutschland startet in der Ulmer Werkhalle. Am kommenden Samstag, 7. Mai, ist es wieder so weit: Wie immer entscheidet das Publikum im Roxy, wessen Texte den meisten Eindruck machen und wer Siegerin oder Sieger des Abends wird. Es moderiert Ko Bylanzky. Mit dabei sind dieses Mal Slammerinnen und Slammer aus Deutschland und aus Österreich – als Lokalmatador aus Ulm tritt Andreas Rebholz an. Mit Katharina Wenty aus Wien begrüßen die Veranstalter eine mehrfache Landesmeisterin und Teilnehmerin der Poetry Slam Europameisterschaften in Budapest. Ebenfalls am Start sind mit Leah Weigand die amtierende hessische Landesmeisterin und mit Marcel Schneuer der amtierende Thüringische Landesmeister im Poetry Slam. Veranstalter ist ROXY gemeinnützige GmbH. Karten im VVK kosten zwölf Euro und an der Abvendkasse 15 Euro und ebenfalls zwölf Euro.