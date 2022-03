Große Spendenbereitschaft der Theaterbesucher

Das Theater Ulm hatte unlängst bei einer Benefizveranstaltung unter dem Motto „Kunst ist solidarisch“ den Auftakt gelegt zu einer Spendenaktion für die unter dem Krieg leidenden Menschen in der Ukraine.

Das Prinzip sieht so aus: Bei allen Vorstellungen im Theater wurde und wird zu Spenden aufgerufen. Und die Bereitschaft, so das Theater am Mittwoch, mit einem finanziellen Beitrag zu helfen, sei unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie auch beim Theaterpublikum „sehr groß“.

Bisher seien mehr als 10 000 Euro zusammengekommen, die das Theater an die „Aktion Deutschland hilft“ überweist. Mit den Spenden werden Schutzsuchende in der Ukraine und den Nachbarländern mit Trinkwasser, Lebensmitteln, Medikamenten sowie Notunterkünften versorgt.