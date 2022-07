Große Poolparty zum Ferienstart im Donaubad

Die großen Ferien beginnen mit einer großen Sommer-Poolparty im Donaubad in Ulm. Der Termin ist am Samstag, 30. Juli, von 14 bis 18 Uhr. Gute Musik und Event-Spaß sind genauso wie großes Badevergnügen garantiert, schreiben die Veranstalter in einer Vorschau.

Auf dem Wasser rollen verschiedene Eventmodule, das LiLa-Laufband wartet auf mutige Wasserläufer, während die coolen Bade-Inseln für Badegäste sind, die auf ihr chillen wollen. Aber auch am Beckenrand wie auf der Partywiese wird Unterhaltung geboten: frecher Seifenblasenspaß, Luftgitarren, Hula-Hoop-Wettbewerb und der ultimative Weltrekordversuch im Badekappenfüllen sorgen für einen spannenden Nachmittag. Dazu legen die DJs die neusten Charts auf – gemixt mit den heißesten Sommer-Hits.

Die Poolparty findet bei gutem Wetter im Außenbereich am Erlebnisaußenbecken statt. Zugang vom Freibad oder Erlebnisbad möglich. Bei schlechtem Wetter findet die Poolparty im Innenbereich des Freizeitbades am Wellenbecken statt. Zugang nur über das Erlebnisbad. Die Badegäste können also auf jeden Fall an der Poolparty teilnehmen.

Zusätzlich dazu wird der Ulmer Junioren-Weltmeister im Freestyle-Kajak, Tim Rees, einige Präsentationen seines spektakulären WM-Laufs bieten. Es gelten die normalen Eintrittspreise – kein Eventzuschlag.