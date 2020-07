Große Kunst für Kinder

In der Kunsthalle Weishaupt in Ulm starten am kommenden Sonntag die monatlichen Kinderführungen wieder.

Das Motto am 5. Juli lautet: „Summer Time!“ Bei der interaktiven Kinderführung ab 15 Uhr werden Bilder mit sommerlichen Motiven in bunten Farben entdeckt. So das Kunstwerk „Son of the Fisherman“ von Sandro Chia (Foto). Um Anmeldung wird gebeten, ausschließlich telefonisch unter 0731/ 161-4360.

Zum anderen findet in der kommenden Woche wieder ein Kunstlunch in Zusammenarbeit mit der Billbar statt. Am Donnerstag, 9. Juli, gibt es noch einige wenige freie Plätze. Bei der 20-minütigen Kurzführung um 12 Uhr erhalten die Teilnehmer Einblicke in die aktuelle Ausstellung „Intermezzo – Die Sammlung als Zwischenspiel“. Anschließend gibt es ein kleines Mittagessen in der Billbar (Kosten: zwölf Euro). Ebenfalls bitte anmelden.