Großbrand bei Entsorgungsbetrieb im Donautal

In einem Entsorgungsbetrieb im Ulmer Industriegebiet Donautal brennt es derzeit. Das meldet die Warn-App NINA für Ulm. Die Ulmer Polizei bestätigt die Meldung. Eine Lagerhalle steht demnach in Flammen. Das Feuer ist laut einem Polizeisprecher um 17.45 Uhr ausgebrochen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Gebäude wird eingerissen

Die Feuerwehr ist derweil im Einsatz und reißt das Gebäude in Ulm teilweise ein. So sollen die Einsatzkräfte besser an das Feuer kommen, um es zu löschen.

Fenster und Türen schließen

Die Warn-App NINA weist darauf hin, dass es zu einer Rauchentwicklung kommt. Die Rauchsäule bewegt sich Richtung Osten, in Richtung der Stadtteile Donaustetten, Gögglingen, Wiblingen und dem Donautal. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Es wird aber empfohlen Fenster und Türen zu schließen, sowie Klimaanlagen und Lüftungen. Ebenso soll das Gebiet, wenn möglich, umfahren werden.

Die Schadenshöhe und ob es Verletzte gibt, ist bisher unklar.