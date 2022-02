Groß-Spedition Seifert hat neuen Chef

Neuer Chef für die Ulmer Spedition Seifert Logistics Group (SLG): Mit Axel Frey, dem laut Mitteilung „jahrelangen Wegbegleiter und Vertrauten“ von Harald Seifert, folge diesem ein Eigengewächs an der Spitze des Familienunternehmens. Die Wurzeln der Firma liegen in Ehingen. Vor etwas mehr als 20 Jahren zog Seifert nach Ulm. Nun die nächste Umsiedlung.

Vom Donautal an die A8 im Ulmer Norden, wo dann 90 000 Quadratmeter zur Verfügung stehen: Dieses Projekt wird Seifert in diesem Jahr noch voll in Beschlag nehmen. Mit dem Umzug erweitert Seifert nicht nur seine Kapazitäten, sondern will auch von der besseren Verkehrsanbindung profitieren

Ein erster Teil der neuen Logistikimmobilie sei bereits in Betrieb. Die weiteren Lagerflächen folgen bis Sommer. Vollendet werde das Großprojekt mit dem Umzug in eine neue Bürowelt im dritten Quartal. Im Herbst wird die Firma 75 Jahre alt.

Änderungen auch an der Spitze des Unternehmens mit seinen mittlerweile rund 2600 Mitarbeitern. Harald Seifert, der 1976 in das Unternehmen eingestiegen ist, damals noch in Ehingen, hat die Leitung an Axel Frey (34) übergeben. Dieser wird fortan als neuer CEO der SLG agieren. Frey, der seit 14 Jahren im Unternehmen ist, war zuletzt schon Geschäftsführer.

Harald Seifert zu dem Wechsel: „Mit Axel Frey habe ich einen Nachfolger gefunden, welcher die gleichen Werte wie ich vertritt. Diese sind in unserem Familienunternehmen in erste Linie das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und Kunden.“ Harald Seifert wird künftig „strategische Themen“ betreuen sowie als Vorsitzender des Beirats wirken.