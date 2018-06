Großeinsatz nach Brand in Ulmer Hochhaus

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Ulm sind am Freitagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst.

Um kurz vor 7 Uhr meldete eine Bewohnerin des Hochhauses in der Neuen Straße in Ulm, dass es in ihrer Wohnung brennt. Daraufhin rückten die Rettungsdienste mit einem Großaufgebot aus. Innerhalb kürzester Zeit stand die Wohnung voller Rauch. Die Feuerwehr brachte die Bewohner des Stockwerks in Sicherheit und löschte den Brand.

Die Bewohnerin und ein Gast wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Für die anderen Bewohner des Hochhauses bestand keine Gefahr.

Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Brand durch einen technischen Defekt in einem Sicherungskasten in der Wohnung im dritten Obergeschoss verursacht wurde. Am Gebäude entstand ein Schaden von 5000 Euro.