Großeinsatz nach Amokalarm an Ulmer Schule beendet

Mehrere Dutzend Streifenwagen waren am Dienstagvormittag in und um den Ulmer Stadtteil Wiblingen im Einsatz. Auslöser des Einsatzes war die Meldung einer Frau, die einen verdächtigen Mann mit einer Waffe gesehen haben will.

Kurz nach acht Uhr meldete sich eine Frau laut Polizeiangaben über den Notruf. Da sich in der Nähe der Frau auch die Sägefeldschule befindet, löste die Ulmer Polizei sofort einen Großalarm aus.

Streifenwagen waren wenig später rund um die Schule zu sehen - darunter nicht nur Polizisten aus Ulm, ...