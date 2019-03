Großeinsatz der Polizei vor der Glacis-Galerie

Mit mehreren Streifenbesatzungen hat die Polizei vor der Glacis-Galerie in Neu-Ulm für Ausehen gesorgt. Am Freitagabend gegen 19.15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen in einem Einkaufscenter in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm gemeldet.

Vor Ort konnte nach Polizeiangaben letztlich ermittelt werden, dass es zu einer Bedrohung sowie Beleidigungen durch einen derzeit noch unbekannten Täter zum Nachteil einer 68-jährigen Neu-Ulmerin sowie deren 43-jährigem Sohn gekommen sein soll. Der Täter sowie zwei wohl unbeteiligte Begleitpersonen flohen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen, die Mitteilung zu dem Flüchtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. Der Täter soll etwa 1,95 Meter groß, schlank und dunkelhäutig sein. Bekleidet mit einer olivgrünen Jacke.