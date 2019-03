Großeinsatz der Polizei in Ulm - Innenstadt zeitweise abgeriegelt

In der Ulmer Innenstadt fand am Mittag ein größerer Polizeieinsatz statt. Teile der Stadt waren abgesperrt, unter anderem die Wengengasse und die Hirschstraße. Die Polizei vor Ort sprach von einer Gefährdungslage und war mit starken, bewaffneten Kräften unterwegs. Wer sich nicht in der Innenstadt aufhalten muss, solle den Bereich meiden, so die Polizisten.

Gegen 14.00 Uhr wurde der Einsatz offiziell als beendet erklärt, wie unser Reporter vor Ort erfahren hat. Über weitere Details der Einsatzmaßnahme wolle die Polizei zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Die Ulmer Innenstadt ist abgesperrt. (Foto: Möllers)

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte, stehe der Einsatz im Zusammenhang mit den Ereignissen in Essen. Hier hat die Irrfahrt eines Autofahrers einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann soll mehr als eine Stunde lang und zu schnell in einem Kreisverkehr unterwegs gewesen sein.

Die Polizei betreibt Aufklärung zur Ursache der Ereignisse in der #Innenstadt von #Essen und geht dazu jedem Hinweis nach - Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei unter dieser Rufnummer entgegen: 0800 66 77 123 pic.twitter.com/Nxsf6mQlQJ— Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) 29. März 2019

Zeugen hätten berichtet, dass er auch durch eine Fußgängerzone gefahren ist, sagte ein Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nahm den Mann schließlich fest, als er parkte.

Hintergründe der Irrfahrt unklar

Die Beamten verfolgten den Fahrer mit „vielen Einsatzkräften“, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Hubschrauber sei zur Unterstützung gerufen worden. „Die Hintergründe zum Sachverhalt sind noch unklar. Wir ermitteln in alle Richtungen. Bitte verbreiten Sie keine Gerüchte oder Spekulationen“, twitterte die Polizei am Mittag.

Das Fahrzeug wurde aufgefunden und eine männliche Person festgenommen. Die Ermittlungen laufen. #Innenstadt #Essen Weitere Infos @polizei_nrw_e pic.twitter.com/VaaEuZwRqE— Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) 29. März 2019

Zu den genauen Hintergründen des Einsatzes in der Ulmer Innenstadt gibt die Polizei derzeit keine genauen Informationen preis, sollen aber im Laufe des Tages folgen, so ein Polizeisprecher im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Weitere Informationen folgen.