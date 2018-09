Großeinsatz der Polizei: Anwohner hören Schussgeräusche

Weil Zeugen im Bereich des Neu-Ulmer Donaucenters am Donnerstagabend gegen 21 Uhr mehrere Schussgeräusche innerhalb kürzester Zeit hörten, ist es zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Eine sofortige Fahndung von mehr als zehn Polizeistreifen – auch aus Ulm und von den benachbarten Dienststellen – verlief nach Angaben der Polizei jedoch negativ. Es konnten bislang weder Personen noch die Herkunft der Schussgeräusche ermittelt werden. Allerdings hatte mehrere Zeugen unabhängig voneinander bestätigt, dass gegen 21 Uhr innerhalb kurzer Zeit mehrere Schüsse zu hören waren.

Polizei sucht Hinweise auf Personengruppe

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisen auf eine Personengruppe, die mit den Schüssen in Verbindung stehen könnten. Es soll sich um drei Männer und eine Frau im Alter von 35 bis 40 Jahren gehandelt haben, die zum Zeitpunkt der Wahrnehmung zu Fuß aus der Donaucenterpassage in Richtung Krankenhausstraße unterwegs waren. Hinweise auf die Identität der vier Personen nimmt die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 entgegen.

