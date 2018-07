Vergessenes Fett auf der Herdplatte hat am Samstagnachmittag in Ulm für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Gegen 1.45 Uhr wurde in der Küche eines Restaurants in der Ulmer Frauenstraße ein Essen zubereitet. Der Koch ging kurz aus der Küche, vergaß jedoch die Pfanne mit dem Fett auf der Herdplatte. Das Fett fing Feuer. Eine starke Rauchentwicklung war das Ergebnis. Die Feuerwehr Ulm rückte mit einem Großaufgebot an und löschte das Feuer schnell. Es waren keine Gäste im Restaurant.

Auch Bewohner des Gebäudes, in dem das Restaurant ist, waren nicht anwesend. Niemand verletzt. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude aus. Der entstandene Sachschaden wird durch die Feuerwehr auf etwa 50 000 Euro geschätzt.