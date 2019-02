Große Freude: Suche nach Stammzellenspender war erfolgreich

Das Schicksal von Lukas Hein hat die ganze Region bewegt: Der 17-Jährige aus Unterfahlheim erhielt im November vergangenen Jahres die Diagnose Leukämie. Jetzt erhielten er und seine Familie die erlösende Nachricht: Es wurde ein passender Stammzellenspender gefunden.

„Momentan geht’s uns gut“, erzählt seine Mutter Silvia Hein im Gespräch mit unserer Redaktion. Drei Menschen waren zunächst als Spender in Frage gekommen. Doch zunächst mussten weitere umfangreiche Untersuchungen zeigen, ob tatsächlich ein passender dabei ist. Zwei Monate musste die Familie warten, bis sich herausstellte: Es ist ein passender Stammzellenspender dabei.

Er ist so motiviert, dass er schon sein Angelzeug gerichtet hat. Mutter Silvia Hein

Lukas ist derzeit in der Klinik, darf aber tagsüber nach Hause, wie seine Mutter weiter erzählt. Er sei zwar momentan etwas nervös, aber auch schon wieder voller Tatendrang: Vom Sendener Verein „Heart for Life“, die mit der Aktion Knochenmarkspende Bayern vor Kurzem eine Typisierungsaktion in Senden organisiert hatten, hat der 17-Jährige ein Fischerboot geschenkt bekommen, das er sich gewünscht hatte.

„Er ist so motiviert, dass er schon sein Angelzeug gerichtet hat“, sagt die 50-Jährige, lacht kurz und fügt hinzu: „Er steht schon in den Startlöchern.“ Der Jugendliche, der seit mehreren Jahren Mitglied im Fischereiverein Elchingen ist, habe auch schon seinen Arzt gefragt, wann er wieder fischen gehen kann. „Er meinte: Jetzt wirst du erstmal gesund“, sagt seine Mutter.

Wann genau die Transplantation stattfindet, ist noch offen

Wann genau die Stammzellentransplantation stattfinden kann, steht noch nicht fest, so Silvia Hein weiter. Zunächst muss ein Termin mit dem Spender vereinbart werden. Zehn Tage vor der Transplantation wird Lukas dann mit einer Chemotherapie beginnen. Die neuen Stammzellen werden Lukas über eine Infusion verabreicht. „Die Zellen wissen genau, wo sie im Körper hinmüssen“, erklärt seine Mutter. Nach zwei bis drei Wochen sind sie dann angewachsen.

In der Region gab es eine große Welle der Hilfsbereitschaft: Über 2000 Menschen nahmen an drei Typisierungsaktionen in Oberelchingen, Senden und die von Lukas Arbeigeber Bosch Rexroth in Elchingen teil. Zudem gab es große Spendenaktionen.

