Große Drogenrazzia in Ulm und Neu-Ulm: Sieben Tatverdächtige sitzen in Haft

Bei einer Drogenrazzia vergangene Woche in Neu-Ulm und Ulm hat die Polizei Betäubungsmittel im Kilobereich, illegale Waffen und jede Menge Drogengeld sichergestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, sitzen sieben Tatverdächtige mittlerweile im Gefängnis. Die Ermittlungen sollen sich derzeit aber gegen insgesamt zwölf Personen im Alter zwischen 21 und 40 Jahren richten. Für Polizei und Staatsanwaltschaft war die großangelegte Durchsuchungsaktion ein „Erfolg“.

Seit Monaten habe eine landerübergreifende Ermittlungsgruppe mit Beamten aus Neu-Ulm und Ulm wegen des Verdachts des bewaffneten und bandenmäßigen Drogenhandels ermittelt. In den frühen Morgenstunden des vergangenen Mittwochs (13. Februar) seien dann in der Region Ulm/Neu-Ulm, im Kreis Biberach sowie in einem Fall auch in der Region Aachen in Nordrhein-Westfalen insgesamt 17 Wohnungen nach Betäubungsmitteln und anderen Beweismitteln durchsucht worden, teilt die Polizei mit.

Mehr entdecken: Polizei findet 18 Kilo Drogen bei Razzia

Die Neu-Ulm Polizei sei dabei unter anderem von Drogenspürhunden sowie dem Spezialeinsatzkommandos (SEK) unterstützt worden. Es lagen laut Mitteilung Erkenntnisse vor, wonach die Täter teilweise im Besitz von nicht legal erworbenen scharfen Schusswaffen waren. Auch drei Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Memmingen waren bei den Einsatzmaßnahmen vor Ort.

8 Kilo Amphetamin und noch viel mehr

Über acht Kilogramm Amphetamin, über sechs Kilogramm Marihuana, fast vier Kilogramm Haschisch, zirka 100 Gramm Kokain und über 300 Gramm Ecstasy seien bei den Durchsuchungen aufgefunden worden. Zudem ein Bargeldbetrag im mittleren fünfstelligen Bereich, der mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt. Auch fünf Pkw seien beschlagnahmt worden. Drei scharfe Pistolen und drei verbotene Gegenstände, die dem Waffengesetz unterliegen, konnten die Beamten nach eigenen Angaben ebenfalls sicherstellen.

Das Amtsgericht Memmingen hat am Wochenende, nach einer Drogenrazzia rund um eine Gemeinschaftsunterkunft in Neu-Ulm, Haftbefehl gegen mehrere Männer erlassen. Sie sollen das Flüchtlingsheim am Augsburger-Tor-Platz als Drogenumschlagsplatz missbraucht haben.

Gegen vier Tatverdächtige waren im Vorfeld der Durchsuchungen bereits auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen beim Amtsgericht Memmingen Haftbefehle erlassen worden. Am Einsatztag konnten all diese Personen laut Mitteilung festgenommen werden.

In Nachgang der Durchsuchungen wurden aufgrund der Ermittlungen und den aufgefundenen Beweismitteln noch drei weitere Tatverdächtige beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die Ermittlungsrichterin bestätigte die Haftbefehle bei den vier oben genannten Personen, bei den weiteren drei Tatverdächtigen erließ sie Haftbefehl. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen insgesamt zwölf Personen im Alter von 21 bis 40 Jahren. Alle Tatverdächtigen sind laut Polizei deutsche Staatsangehörige.

Für Betäubungsmittelhändler ist in der Doppelstadt an der Donau kein Platz. Guido Limmer, Polizeivizepräsident

„Die gelungene Durchsuchungsaktion der Kriminaldienststellen aus Ulm und Neu-Ulm ist ein Erfolg der intensiven Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg. Gleichzeitig ist sie Ansporn, die Ermittlungen hinsichtlich möglicher Hintermänner fortzuführen. Für Betäubungsmittelhändler ist in der Doppelstadt an der Donau kein Platz“, so Guido Limmer, Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Kriminalitätsstatistik 2017 nach Landkreisen