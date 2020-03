Grillparty und Spieleabend trotz Corona: Polizei geht gegen Verstöße vor

Die Ulmer Polizei greift bei der Einhaltung der Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus weiter durch. Auch wenn sich die Menschen nach Angaben der Polizei größtenteils an die Beschränkungen hielten, mussten mehrere Personenansammlungen am Sonntag aufgelöst werden.

In Blaustein überprüfte die Polizei kurz vor 17 Uhr eine nicht geöffnete Gaststätte. Dabei stellten die Beamten drei Personen mit Getränken im Gastraum fest. Diese verließen kurze Zeit später getrennt die Wirtschaft.

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Polizisten einen Grillplatz im Ulmer Maienwäldle. Sieben Erwachsene und drei Kinder hatten sich dort zu einem Grillnachmittag getroffen. Nach einem ermahnenden Gespräch zeigten sich alle Beteiligten einsichtig. Sie packten ihre Sachen zusammen, löschten das Feuer und gingen nach Hause.

Vier Bekannte hatte ein Mann in seiner Wohnung im Ulmer Mähringer Weg zu Gast als die Polizei ihm gegen 21 Uhr einen Besuch abstattete. Die Fünf hatte sich wohl zu einem Spieleabend verabredet. Die vier Gäste mussten ihre Heimreise antreten.

Am späten Nachmittag stellte die Polizei in Eislingen zwei unterschiedliche Gruppen von Personen in der Stuttgarter und Weilerbachstraße fest. Jeweils vier Personen standen im öffentlichen Raum eng beieinander und unterhielten sich. Polizisten lösten die Gruppen auf und schickten sie weg.

In Geislingen beendete die Polizei gegen 16 Uhr in der Gartenstraße eine Ansammlung eine fünfköpfigen Personengruppe.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Betroffenen müssen mit Bußgeldern rechnen.