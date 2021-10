Greenpeace lädt ein zu kostenloser Multivisionsshow

„Die Welt im Wandel“ heißt eine Multivisionsshow von Markus Mauthe, die er im Auftrag von Greenpeace am Montag, 1. November, ab 19.30 Uhr im Kornhaus in Ulm zeigen wird. Der Eintritt ist frei.

Greenpeace International besteht in diesem Jahr 50 Jahre, dies sei „ein Grund zu reflektieren, Erfolge sichtbar zu machen und weitere Lösungen für die Zukunft zu suchen“.

Fotograf und Umweltaktivist Markus Mauthe, der seit vielen Jahren für Greenpeace die Welt in Fotos dokumentiert und sein Wissen in Live-Fotoshows an Zuschauer weitergibt, wird aus seiner Sicht die Entwicklungen der vergangenen Jahre in Bezug auf wichtige Umweltthemen auf die Leinwand bringen.

Welche ökologischen Hotspots gibt es? Welche Veränderungen sind bereits jetzt zu sehen? Was können wir alle tun? Basis der Show seien „erstklassige Fotos und faszinierende bewegte Bilder“.

Dazu erzählt Markus Mauthe von seinen Erlebnissen; er warnt, informiert und gibt Tipps.