Grammy-prämiertes Jazzkollektiv lässt das Zeltpublikum tanzen

Es war ein Männerabend – auf der Bühne, und mehrheitlich auch im Publikum: Snarky Puppy – zu Deutsch „bissiger Welpe“ (wobei snarky auch mit scharfzüngig oder sarkastisch übersetzt werden könnte und mit „Puppy“ auch ein Jugendlicher gemeint sein kann) – sind ein amerikanisches männliches Musikerkollektiv mit eher rauem Ton, ein bisschen heavy. Das sprach das Publikum im Ulmer Zelt an, durch das wegen des geschlossenen Daches der Geruch von Bier waberte. In drangvoller Enge wurde begeistert gewippt und abgefeiert.

Snarky Puppy passt in keine Genreschublade

Die Klänge? Snarky Puppy, 2004 vom Bassisten Michael League gegründet und inzwischen mit vier Grammys ausgezeichnet, sind laut und funkig, mit rhythmischen Beats, ohne Text, aber mit ganz viel Improvisation. Ob das noch Jazz ist oder Funk, ob es – gerade in den leiseren Passagen, die es durchaus gibt – Weltmusik oder Jazz-Rock-Fusion ist, ist nicht festgelegt, das muss jeder für sich selbst entscheiden, und das variiert mit den Stücken.

Aus dem Jazz kommen sie alle, die Musiker des Kollektivs: aus einem Freundeskreis heraus, der damals zusammen Jazz an der University of North Texas in Denton studierte. Was festgelegt ist: Jeder der Musiker bekommt seinen Raum für Improvisation, und die Bandmitglieder hören derart gut aufeinander und sind so aufeinander eingespielt, dass die Liveperformance schon gehobene Kunst ist.

Das stehende Publikum im Zelt tanzt viel und geht mit der Musik mit, in der Enge vor der Bühne und an den Rändern, wo mehr Platz ist. Was Snarky Puppy von anderen Bands unterscheidet: Die Gruppe ist ein Kollektiv mit etwa 25 bis 40 Mitgliedern, und die Mitglieder dieses Musiker-Pools stehen natürlich nicht alle am selben Abend auf der Bühne. Bei den Tourneen und Konzerten spielen diejenigen Musiker, die gerade in der Besetzung an der Reihe sind, ganz ohne Hierarchie.

Band fragt: Hier sollen wir spielen?

Das Zelt schockierte die amerikanischen Musiker aber zunächst: „Is this the venue?“, sollen sie beim Anblick des rot-blauen Zirkuszeltes gefragt haben. „Das ist der Veranstaltungsort?“, wollten sie also wissen. Die Sessionband, heute in New York angesiedelt, ist an Auftritten in solchen „Räumen“ wohl nicht gewöhnt.

Als das Publikum nach 90 Minuten Konzert aber keine Ruhe geben wollte, als es in Silben geformt einen Rhythmus der Band immer gleich und fordernd sang, um die Musiker zum Weitermachen zu animieren, da dürften die Snarky-Puppy-Musiker mit dem Zelt sehr zufrieden gewesen sein. Immerhin kamen sie wieder auf die Bühne – und machten ihre Fans mit insgesamt zwei pausenlosen Stunden glücklich.