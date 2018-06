Grünstreifen an der Blau wird 20 Meter breit

Abgesehen von der Friedrichsau ist die Ulmer Innenstadt nicht gerade reich mit Grünflächen ausgestattet. Mit den Stadtgärten hat die Verwaltung vor ein paar Jahren beispielsweise beim Haus der Begegnung oder in der Herdbruckerstraße neue, kleine Akzente gesetzt. In der Weststadt ist der Blaupark westlich des Hindenburgrings für viele Familien eine Anlaufstelle zum Spazieren oder Verweilen. Daran anschließend, auf dem früheren Kässbohrer- und Evobusgelände, soll der Weg entlang der Blau jetzt neu gestaltet und aufgewertet werden. Das hat der Bauausschuss des Ulmer Gemeinderats einstimmig beschlossen.

Es geht dabei um den Grünstreifen südlich der Blau zwischen Magirusstraße und Kässbohrerstraße. Dieser soll um 20 Meter auf dem ehemaligen Firmengelände verbreitert werden. Dadurch entsteht auf dem ehemals dicht bebauten und vollständig versiegelten Gelände eine 7000 Quadratmeter große neue Grünfläche. Das soll das Gebiet einerseits ökologisch aufwerten und damit Eingriffe an anderen Stellen ausgleichen, andererseits aber auch die Aufenthaltsqualität des Blauparks steigern, etwa durch zusätzliche Bänke und Sitzstufen.

Der geradlinige Gewässerlauf soll in Anlehnung an das historische Vorbild verzweigt, das Blau-Ufer mit Steinen und passenden Gehölzen abwechslungsreicher gestaltet werden. Davon sollen auch Fische wie Bachforelle, Äsche, Groppe und Neunauge profitieren. Das kürzlich eröffnete Biomasseheizkraftwerk II auf dem Gelände der Fernwärme Ulm wird mit Bäumen und Sträuchern umgeben. Der über 200 Meter lange Neubau der SWU-Wagenhalle soll durch eine Baumreihe und Fassadenbegrünung in den Landschaftsraum eingebunden werden. An der Blau ist eine naturnahe und ökologisch wertvolle Ufergestaltung mit Röhricht und Hochstaudenflur geplant.

Die Gesamtkosten für die Neugestaltung belaufen sich auf 770 000 Euro. Der erste Abschnitt umfasst den Bereich von der Magirusstraße bis zur Bleicher-Walk-Straße. Er soll bis November abgeschlossen werden. Der zweite Bauabschnitt reicht von der Bleicher-Walk-Straße bis zur Kässbohrerstraße. Er soll nach Fertigstellung der neuen Wagenhalle im Zuge der Betriebshoferweiterung durch die Stadtwerke voraussichtlich 2015 fertiggestellt werden. Die Stadt Ulm will beide Grundstücke zeitnah zum Baubeginn kaufen. (mru)