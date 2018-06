Grünen-Abgeordneter Filius soll Verfassungsschutz kontrollieren

Der Ulmer Landtagsabgeordnete Jürgen Filius (Grüne) wird Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur Kontrolle des Verfassungsschutzes. Filius sagt: „Ich freue mich über die Stärkung der parlamentarischen Kontrolle. Es ist sehr wichtig, dass der Verfassungsschutz in seiner Arbeit kontrolliert wird.“ Das Land Baden-Württemberg führt als letztes Bundesland in Deutschland ein Parlamentarisches Kontrollgremium ein, die Mitglieder wurden am Mittwoch gewählt. Das Kontrollgremium wird mit umfangreichen Kontrollkompetenzen (z. B. Akteneinsichts-, Zutritts-, Befragungsrecht, Möglichkeit der Einschaltung des Landesdatenschutzbeauftragten oder eines Sachverständigen) ausgestattet. Es soll dem Landtag regelmäßig Bericht über seine Kontrolltätigkeit erstatten. „Endlich gibt es auch in Baden-Württemberg ein Parlamentarisches Kontrollgremium für den Verfassungsschutz. Ich freue mich heute im Parlament zum Mitglied gewählt worden zu sein. Gerade als Obmann des NSU-Untersuchungsausschusses halte ich eine bessere parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes für dringend geboten“, so Jürgen Filius.