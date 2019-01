Grüne wünschen Gedenkstein für Kinder im nicht markierten Bereich des Ulmer Friedhofs

Die Ulmer Grünen beantragen einen Gedenkstein für verstorbene Kinder von Displaced Persons nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem nicht markierten Bereich des Ulmer Friedhofs.

(Doris Schiele) und Michael Joukov-Schwelling schreiben in ihrem Antrag an OB Gunter Czisch: ")Wie die Recherchen einiger Mitbürger*innen, allen voran von Christof Wernecke, zu Tage gebracht haben, liegen auf dem Ulmer Friedhof Kinder der sogenannten Displaced Persons begraben, die entweder auf Weisung der NS- Funktionäre ermordet wurden oder kurz nach der Geburt gestorben sind, weil ihre Mütter von der Zwangsarbeit und anderen Unrecht der NS-Zeit gesundheitlich zu stark geschädigt waren, um gesunde Kinder auf die Welt zu bringen." Der Bereich, in dem die Asche bestattet wurde, ist nicht als Grabstätte gekennzeichnet. Im Friedhofsverzeichnis sind abwertende Begriffe wie „Russenkind“, „jüdisch-Buchhalter-Kind“ eingetragen. Die Ulmer Grünen halten die jetziges Situation daher "für unzumutbar" und beantragen "die Aufarbeitung derartiger Bestattungen in Ulm durch die Friedhofsverwaltung und das Stadtarchiv und die Errichtung eines würdigen Denkmals an der fraglichen Stelle."