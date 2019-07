Grüne fordern Plastik-Verbot auf dem Wochenmarkt

Die Betreiber der meisten Stände auf dem Wochenmarkt bieten keine Ware in Einweg-Plastiktüten an. „Aber leider eben nicht alle“, kritisiert die Fraktion der Grünen im Ulmer Gemeinderat in einem Schreiben an Oberbürgermeister Gunter Czisch. „Wir beantragen daher, den Einsatz von Einwegverpackungen per Marktordnung zu untersagen“, heißt es weiter.

Die Grünen begründen den Vorstoß mit den Nachteilen von Polyethylenterephthalat (PET), dem Hauptbestandteil von Einwegverpackungen. Die Produktion von PET sei überaus energieintensiv und belastet durch ihre Abfälle die Umwelt. Es dauerte Jahrhunderte bis PET-Produkte zerfallen.

Fast ganz Ulm schläft noch, wenn die Beschicker des Ulmer Wochenmarktes auf dem Münsterplatz ihre Stände aufbauen. nach und Nach füllt sich der Platz. In diesem Zeitraffer geht das ganz schnell.