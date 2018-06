Grüße aus Ulm auf Rekordniveau

Der Tourismus in Ulm/Neu–Ulm sowie dem Landkreis Neu-Ulm stieg im vergangenen Jahr auf bisher unerreichte Höhen: Mit 809 047 Übernachtungen wurde erstmals die „magische Grenze“ von 800 000 geknackt, wie es Wolfgang Dieterich, der Geschäftsführer der Ulm/Neu-Ulm Touristik (UNT) bei der Vorstellung der Zahlen ausdrückte. Über die Hälfte dieser Übernachtungen wurde mit 419 000 im Landkreis Neu-Ulm gezählt, wobei die Stadt Neu-Ulm dabei mit 200000 wiederum den Löwenanteil ausmacht.

Insgesamt kamen auf beiden Seiten der Donau 498 050 Gäste in die Hotels mit mehr als zehn Betten. Die Belegungsquote stieg leicht auf 47,8 Prozent. Dies bedeutet ein Gäste-Plus von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Erstaunlich ist, dass sich die Zahl der Übernachtungen innerhalb der vergangenen sechs Jahre mehr als verdoppelt hat. Wie Dieterich betont, proftiere die Region von andauernden Trend zu kürzeren Zwei- und Dritturlauben, wenngleich Geschäftsreisende mit 70 Prozent den Löwenanteil des Übernachtungsvolumens ausmachen. Der Anteil der ausländischen Gäste sank leicht auf 24,4 Prozent.

Wie Dieterich betont, sei dieser Negativtrend in ganz Deutschland in den vergangenen Monaten zu spüren gewesen. Insbesondere Städte wie Köln (Silvester-Auschreitungen) und Dresden (Pegida-Demonstrationen), die international in ein schlechtes Licht rückten, hätten gelitten. Abgeschwächt komme diese Entwicklung auch in der Region an.

Die meisten Gäste aus dem ausland kommen aus den Niederlanden, der Schweiz und Italien. Viele sind nur auf der Durchreise und bleiben eine Nacht und schauen sich das Münster an. Die Schweizer bleiben gerne länger und sorgten im vergangenen Jahr mit 25 100 Übernachtungen für den Spitzenplatz.

Die größten Steigerungsraten kommen aus fernen Ländern: Über 4000 Übernachtungen von Indern wurden registriert – eine Steigerung um über 46 Prozent. Und mit 9782 Gästen reisten im vergangenen Jahr über 31 Prozent mehr Menschen aus dem Reich der Mitte nach Ulm. Wie Dieterich vermutet habe es sich ausbezahlt in China einen „Repräsentanten“ zu bezahlen, der bei chinesischen Reiseveranstaltern die Werbetrommel für die Doppelstadt rührt.

Deutlich rückläufig waren Übernachtungen von spanischen Besuchern (-21,1 Prozent) sowie Gästen aus den arabischen Golfstaaten (- 20 Prozent) und den USA (-13,9 Prozent). Mit über 800 000 Übernachtungen im vergangenen Jahr liegen Ulm/Neu-Ulm zwar deutlich hintrer den Landes-Größen wie Stuttgart (3,7 Millionen Übernachtungen) und Heidelberg (1,4 Millionen) aber vor Augsburg (800 000). „Riesiges Potenzial“ sieht Dieterich in Frankreich in Verbindung mit dem Ausbau der schnellen Zugverbindung, die bald Reisen in vier Stunden von der Donau an die Pariser Seine möglich macht. Thematisch sei der „Löwenmensch“ als ältestes Kunstwerk der Menschheit noch nicht ausgereizt. Und insbesondere im Ausland habe Ulm als Albert Einsteins Geburtsstadt eine Zugkraft, der Ulm noch nicht mit genügend Inhalt begegnen könne. Der geplante Albert-Einstein-Platz mit Einbeziehung von Geburtshaus-Resten sowie ein angedachtes Gedenken im Haus „Zum König von England“ beim Schwörhaus, in dem die Großeltern eine Bettfedernhandlung betrieben, seien gute Ansatzpunkte.

Was Hotelbetten angeht sei die Region gut aufgestellt, sagt Dirk Homburg, der Vize-Chef der UNT. Zumal bis kommendes Jahr vier Neueröffnungen anstehen. Doch es fehlten drei Gattungen an Übernachtungsmöglichkeiten: Seit Jahrzehnten ein Campingplatz, ein bewirtschafteter Abstellplatz für Wohnmobile sowie günstige Übernachtungsmöglichkeiten für Backpacker und Jugendgruppen, wie es etwa der Marktführer A&O-Hostels anbiete.