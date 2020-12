Gottesdienst-Verbot an Weihnachten? Eine emotionale Debatte auch in der Region

Die Debatte um die Zulässigkeit von Präsenz-Gottesdiensten in der Corona-Pandemie hatte kurz vor Heiligabend noch einmal Fahrt aufgenommen.

Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst plädierte am Mittwoch dafür, die Weihnachtsgottesdienste in diesem Jahr nicht in den Kirchen, sondern ausschließlich online zu feiern.

Der Dekan des Ulmer Münsters führt Gegenargumente an.