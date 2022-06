Gottesdienst und buntes Festprogramm

Eine der größten Spendenaktionen in Baden-Württemberg, die Woche der Diakonie, wird am Samstag, 3. Juli, in Ulm eröffnet. Unter dem Motto „Miteinander ins Leben“ präsentieren sich die Diakonie in Württemberg und diakonische Einrichtungen des Alb-Donau-Kreises, die in der Region Arbeitgeberin für knapp 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Bei einem Gottesdienst im Ulmer Münster und anschließend buntem Programm auf dem Münsterplatz gibt es laut Pressemitteilung viel zum Ausprobieren, Lernen und Staunen.

Um 10 Uhr beginnt ein Gottesdienst im Ulmer Münster. Von 11.30 bis gegen 14.30 Uhr laden Fotobox, Glücksrad, Popcorn-Stand, Kaffee vom Brot-für-die-Welt-Mobil und viele interaktiv ausgelegte Stände zum Verweilen ein. Wie gut das Wissen über die Diakonie ist, können Besucherinnen und Besucher bei einem Quiz überprüfen. Zu gewinnen gibt es einen Rundgang über die Dächer des Ulmer Münsters.

Neben Oberkirchenrätin Annette Noller, Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg, sind auch Landrat Heiner Scheffold, der Ulmer Bürgermeister Gunter Czisch und Dekan und zukünftiger Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg Ernst-Wilhelm Gohl bei der Eröffnung dabei. Gemeinsam diskutieren sie über soziale Themen und die Situation in Ulm und im Alb-Donau-Kreis.

Abgeschlossen wird die Woche der Diakonie mit dem Diakonie-Sonntag am Sonntag, 10. Juli.