Goldmedaille für Gerät aus Ulm beim Rennen für Reinigungsroboter

Der Adlatus Robotics aus Ulm hat beim ersten Rennen für Reinigungsroboter im Berliner Hauptbahnhof die Goldmedaille geholt. Im Frühjahr startet ein Test im Ulmer Hauptbahnhof.

Die sechsköpfige Jury der Deutschen Bahn hat entschieden: Adlatus Robotics erhält einen Zweijahresvertrag mit der DB zur Lieferung und Weiterentwicklung von Reinigungsrobotern. Das im Jahr 2015 gegründete Ulmer Start-up-Unternehmen geht als Sieger aus Deutschlands erstem Reinigungsroboterrennen hervor, das die DB im Berliner Hauptbahnhof veranstaltet hat. Die automatisiert betriebenen Putzmaschinen von vier internationalen Anbietern mussten sich auf einem 200 Quadratmeter großen Parcours zum Beispiel gegen Ketchup- und Milchflecken behaupten.

Die jeweils rund 15-minütigen Vorführungen wurden in den vergangenen drei Wochen durch Experten der Deutschen Bahn ausgewertet. Hauptkriterien waren das Reinigungsergebnis, die Sicherheit von Reisenden und des Bahnbetriebs sowie die Bedienung des Geräts. Der Ulmer Hersteller zeigte mit dem Reinigungsroboter CR700 im Gesamtbild die besten Ergebnisse.

Technologie noch am Anfang

Die Technologie der professionellen Reinigungsroboter für den Einsatz im öffentlichen Raum befindet sich noch am Anfang ihrer Entwicklung. So können sich zu einem späteren Zeitpunkt auch andere Teilnehmer der „Automated Cleaning Challenge“ für Tests in Bahnhöfen qualifizieren. Auch andere Anbieter überzeugten die Jury ebenfalls mit guten Leistungen.

Im Einsatz erleben Bahnkunden den CR700 ab diesem Frühjahr. Der Test mit Adlatus Robotics beginnt wegen der Nähe zum Hersteller zunächst im Hauptbahnhof Ulm. Weitere Bahnhöfe werden folgen, unter anderem in Berlin. Nach der erfolgreichen zweijährigen Testphase mit Adlatus Robotics sollen in ganz Deutschland Bahnhöfe mit Robotern auf Hochglanz gebracht werden. Sie sollen die Reinigungsteams künftig unterstützen. Ziel ist es, die Sauberkeit für die Kunden zu steigern. Jährlich wendet die DB einen zweistelligen Millionenbetrag für die Reinigung der Bahnhöfe auf.

Zu der „Automated Cleaning Challenge“ hatte das digitale Innovationslabor DB-Mindbox zusammen mit der Dienstleistungstochter DB Services aufgerufen. Die Deutsche Bahn möchte sich mit dem zweijährigen Test einen Überblick über Digitalisierungsperspektiven bei der Bahnhofsreinigung verschaffen.