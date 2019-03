Gold Ochsen führt neue Biersorte ein

Dass die größte Brauerei der Region ein neues Bier in ihr Standard-Sortiment aufnimmt, passiert nicht oft: Zuletzt 2011, als bei Gold Ochsen begonnen wurde, die Reihe der Keller-Biere einzuführen. Seit einigen Wochen findet sich in den Regalen der Getränkemärkte der Region wieder eine Neuheit: „Ulmer Hell“. Damit springt die 1597 gegründete Brauerei auf einen Trend auf, der europaweit zu verzeichnen ist: Eigentlich eher im bayerischen und süddeutschen Raum verbreitet, wird das „Helle“ heute deutschlandweit mit zweistelligen Zuwachsraten nachgefragt, wie Gold Ochsen mitteilt.

Die weit kleineren Brauerkollegen aus Neu-Ulm sind schon vor längerer Zeit auf den Zug aufgesprungen: Das Schlössle im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen hat das „Bayrisch Hell“ seit April 2018 im Angebot. „Der Biergeschmack der Konsumenten geht zum einen in die Vielfalt, zum anderen möchten viele aber auch einfach ein ganz klares, schlankes Bier ohne Schnörkel und Zierrat haben, das süffig die Kehle runterrinnt“, sagt Schlössle-Chefin Christa Zoller. Noch im 19. Jahrhundert war „Lagerbier” die Bezeichnung für alle untergärigen Vollbiere, die mit einem Stammwürzegehalt von elf bis 14 Prozent eingebraut wurden. In England hat sich dieser Name bis heute so erhalten.

Ein Helles stellt höchste Ansprüche an die Braukunst. Stephan Verdi, Braumeister bei Gold Ochsen

In Ulm und Neu-Ulm pflegen die Hellen den Retrolook: Das Schlössle erinnert mit der Bayrisch-Hell-Protagonistin „Annabelle“ auf dem Etikett ebenso wie Gold Ochsen an die 1950er bis 1960er. Und wie die Gold-Ochsen-Marketing-Abteilung betont, wurde das „Ulmer Hell“ wiederbelebt. Bereits bis in die 60er-Jahre sei das Bier angeboten, dann aufgrund veränderter Geschmacksvorlieben aus dem Sortiment genommen worden.

Der Trend des „Hellen“ führte jetzt zur Neuauflage, die nach dem gleichen Rezept wie damals gebraut werde. Stephan Verdi, Braumeister und technischer Betriebsleiter bei Gold Ochsen, betont, dass die Herstellung keine handwerklichen Fehler verzeihe: „Ein Helles stellt höchste Ansprüche an die Braukunst. Da es sozusagen ein Bier ohne Ecken und Kanten ist, schmeckt man jeden technischen Fehler sofort.“ Aus diesem Grund gelte es, sehr präzise zu arbeiten, um am Ende ein schmackhaftes Bier zu erhalten. Die Daten: untergärig, Stammwürzegehalt von 11,4 Prozent und 4,9 Volumenprozent Alkohol.

Das „Ulmer Hell“ verdrängt keine anderen Gold-Ochsen-Biere: Es soll eine Brücke schlagen zwischen dem Oxx-Lager und dem Original, dem meistverkauften Bier bei Gold Ochsen. Nachdem das „Ulmer Hell“ wie das Original in 0,5-Liter-Flaschen angeboten wird, dürften sich diese beiden Biere insbesondere Konkurrenz machen. Beim Schlössle habe „natürlich auch ein bisschen Verdrängung der Biersorte Märzen“ stattgefunden. Aber generell habe der Absatz gesteigert werden können – was sich freilich Gold Ochsen auch erhofft.

