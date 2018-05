Gold Ochsen-Chefin erhält Landesverdienstorden

Besonders engagierte Persönlichkeiten hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann am vergangenen Wochenende den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg verliehen. Unter ihnen war auch Ulrike Freund, Geschäftsführerin der Ulmer Brauerei Gold Ochsen.

Mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg werden seit dem Jahr 1975 herausragende Verdienste, insbesondere im politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich geehrt. Im Schloss Ludwigsburg hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann vergangenen Samstag den Verdienstorden an 19 engagierte Persönlichkeiten verliehen.

Brauerei-Chefin Ulrike Freund erhielt den Landesorden für ihre nachhaltige Unternehmensführung. Nicht Wachstum und Gewinnsteigerung seien es, die für sie im Mittelpunkt stehen. Vielmehr achte sie auf eine nachhaltige Investition in die Wertigkeit des Kulturgutes Bier. Sie setze dabei auf eine umwelt- und ressourcenschonende Produktion,hieß es in der Laudatio. Auch der Erhalt der rund 200 Arbeitsplätze liege ihr stark am Herzen. „Ich möchte mich sehr herzlich für die hohe Auszeichnung bedanken,. Sehr gerne nehme ich die Auszeichnung auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit nach Ulm, die ebenfalls einen hohen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung geleistet und zum Erfolg des Unternehmens beigetragen haben“, so Ulrike Freund. „Die diesjährigen Ordensträger bilden einen beeindruckenden Querschnitt des ehrenamtlichen Engagements in Baden-Württemberg“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann

