Glückspilz aus dem Alb-Donau-Kreis sahnt 7,5 Millionen Euro ab

Endlich keine finanziellen Sorgen mehr: Zwei Lottospieler aus dem Raum Bruchsal und Ulm sind die ersten Millionen-Gewinner des Jahres in Baden-Württemberg: Wie die Lotto-Gesellschaft am Donnerstag in Stuttgart mitteilte, gewannen die Tipper mit sechs Richtigen jeweils 7,5 Millionen Euro.

Wer hinter den Gewinnern steckt, ist Lotto Baden-Württemberg mittlerweile bekannt. Der Glückspilz aus dem „Raum Ulm“ kommt genauer aus dem Alb-Donau-Kreis, wie nun klar ist.

Beide Tipper gaben ihren Spielschein anonym in Annahmestellen ab. Um ihre Millionen zu bekommen, müssen sie die gültige Spielquittung vorlegen; in jeder Lotto-Annahmestelle in Baden-Württemberg oder in der Stuttgarter Zentrale.

Insgesamt lagen im Jackpot 45 Millionen Euro, den sich bundesweit sechs Glückliche teilen. Die Gewinnzahlen der Ziehung vom 19. Januar waren: 17, 19, 43, 45, 48 und 49.

Seit September 2020 liegt die Obergrenze für den Jackpot beim Spiel 6 aus 49 bei 45 Millionen Euro – sollte er nicht geknackt werden, wird er unter den Gewinnern im Rang zwei ausgeschüttet, also denjenigen, die zwar nicht die Superzahl richtig hatten, aber dafür sechs Zahlen.

Den Fünfer mit Superzahl trafen bundesweit 75 Tipper, elf davon in Baden-Württemberg. Sie bekommen immerhin jeweils 184 107,10 Euro und damit ein Vielfaches der üblichen Quote in diesem Rang, so die Lotto-Gesellschaft.