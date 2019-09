Globaler Klimastreik mit Demos und Picknick auch in der Region geplant

Für den am 20. September geplanten globalen Klimastreik hoffen die Fridays-for-Future-Aktivisten im Südwesten auf Tausende Teilnehmer. Einem Sprecher zufolge soll es in jeder größeren Stadt Proteste geben. In Freiburg rechnen die Organisatoren mit bis zu 20.000 Teilnehmern, in Stuttgart mit mindestens 5000.

Auf ihrer Website kündigen sie auch für Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg, Ulm, Heilbronn, Konstanz und weitere Städte Proteste an.

Alle Städte im Überblick gibt es hier.

Der Aufruf richte sich an alle Menschen und alle Generationen, sagte eine Vertreterin der Stuttgarter Ortsgruppe. Die Gewerkschaften hätten ihre Unterstützung zugesagt. Auch für die Woche nach dem 20. September seien Aktionen geplant.

In Stuttgart solle es unter anderem ein Picknick auf der Bundesstraße 14 und eine Menschenkette geben. Man wolle die Anstrengungen erhöhen. „Der Streik hat ein bisschen den Skandaleffekt verloren“, sagte die Aktivistin. „Taten sind noch keine gefolgt. Die wollen wir mit dieser geballten Ladung noch mehr fordern.“