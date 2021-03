Globaler Klima-Streik am Freitag: In Ulm radeln die Demonstranten

Am Freitag, 19. März, findet wieder ein globaler Klimastreik von Fridays for Future statt, auch die Gruppe Ulm/Neu-Ulm macht mit und lädt die Bevölkerung ein, sich zu beteiligen.

24 Stunden-Klimacamp

Weltweit würden am Freitag wieder Menschen für Klimagerechtigkeit streiken. In Ulm findet um 15 Uhr eine Fahrraddemo statt. Außerdem baut Fridays for Future Ulm/Neu-Ulm für 24 Stunden ein Klimacamp auf dem Münsterplatz auf. Alle Menschen sind eingeladen, um 15 Uhr zur Fahrraddemo zu kommen.

Zusätzlich zu der Demo soll es viele verschiedene Aktionen über den Tag verteilt geben. Die Aktionen seien vielfältig und reichten von Kreativem über Sportliches bis zu Musik. Für jede Aktion sei ein Hygienekonzept erarbeitet worden, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten.

Streik in 750 Orten

Weltweit streike Fridays for Future in 750 Orten unter dem Motto „No more Empty Promises“, um darauf aufmerksam zu machen, dass bisher noch viel zu wenig zur Eindämmung der Klimakrise getan werde.

Laura Kiehne von Fridays for Future Ulm/Neu-Ulm: „Anstatt effektive Maßnahmen umzusetzen, werden immer weiter halblebige Versprechen und destruktive Kompromisse gemacht. Der Fakt, dass die Lebensgrundlage von uns allen langsam aber sicher verschwindet, wird dabei viel zu oft übergangen.”

Koalitionsverhandlungen zu Klimagerechtigkeit

Nach der Landtagswahl dränge Fridays for Future darauf, auf Landesebene Klimaschutz so voran zu treiben, dass er mit dem Pariser Klimaabkommen kompatibel ist. Die kommende Landesregierung habe genau das in der Hand. Fridays for Future fordert, dass während den Koalitionsverhandlungen auch Klimagerechtigkeit im Fokus steht. Der Protest richtet sich zudem an alle Parteien bei den Bundestagswahlen, einen konsequenten Plan zum Einhalten der 1,5° Grad-Grenze vorzulegen.

Merit Willemer, Aktivistin von Fridays for Future in Ulm/Neu-Ulm: „Die Klimakatastrophe ist im Wahlkampf viel zu kurz gekommen. Umso wichtiger, dass sie jetzt in den Koalitionsverhandlungen die entscheidende Rolle spielt. Die kommende Koalition ist die letzte, die Klimagerechtigkeit in Baden-Württemberg umsetzen kann.“